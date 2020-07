Landeck: Jugendliche randalierten „aus Langeweile“

Den Bahnhof in Landeck verwüsteten vorerst Unbekannte in der Nacht auf den 28. Juni. Sie rissen bei den WC-Anlagen Taubenschutzgitter vom Fenstersims und warfen diese ins Behinderten-WC. Im Männer-WC schlugen sie mit der Tür so heftig gegen die Wand, dass die Fliesen abbröckelten.