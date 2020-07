Salzburger schoben Arztbesuche hinaus

Christoph Fürthauer, Obmann der niedergelassenen Ärzte in Salzburg, hat die Zahlen für seine Ordination in Pfarrwerfen analysiert. „Die tatsächlichen Kontakte, das heißt inklusive der Telefonate, sind sicher um mindestens 30 Prozent zurückgegangen.“ Zum Gespräch direkt in die Ordination kamen noch einmal deutlich weniger Patienten. Vorsorge-Checks und Impfungen wurden verschoben. Fürthauer: „Das waren vor allem die ersten beiden Wochen. Dann haben wir zum Glück wieder schnell hochschalten können.“ Ratsuchende werden jetzt vermehrt gezielt bestellt, das könnte auch zu einem Kulturwandel in den Salzburger Praxen führen.