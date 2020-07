Nächste Runde nach dem Kampf mit dem Krampf

Erst vereint in der Vorrunden-Gruppe in Rif, kämpfen die zwei Salzburger Beachvolleyballer - nun ab der Zwischenrunde gar vor Zuschauern - getrennt um den Final-Four-Einzug im Champions Cup: Flo Schnetzer mit Partner Lorenz Petutschnig am Samstag in Graz, Julian Hörl mit Tobias Winter tags darauf in Wien. Ersteren konnten beim Auftakt vor einer Woche nur böse Krämpfe stoppen, ging es sogar nach der Veranstaltung ins Krankenhaus. „Am Donnerstag hab ich aber wieder voll trainiert und es hat alles gepasst“, berichtet Flo, der gleich einmal bei der Ernährung reagiert, einiges umgestellt hat.