Faber & „Miss Vienna“ werden PeaceBell-Botschafter

„In Kriegszeiten wurden Glocken eingeschmolzen, um daraus Waffen herzustellen. Daher ist es wichtig in Friedenszeiten die starke Symbolkraft von Glocken zu sehen. Die PeaceBell von Michael Patrick Kelly ist ein wunderbares Kunstprojekt, das ich gerne unterstütze. Denn so wie Kunst den Geist erhebt, so soll auch der Klang der Friedensglocke den Geist und auch das Herz der Menschen erheben“, freute sich Dompfarrer Faber über die Aufgabe.