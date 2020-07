Alle 400 Tests der zweiten Screening-Reihe negativ

Der Wagrainer Bürgermeister Axel Ellmer befürwortet die freiwilligen Tests, betont aber in Bezug auf das Image der Gemeinden: „Falls wieder positive Fälle auftreten, muss man aufpassen, wie man diese Information nach außen kommuniziert.“ Den Gemeinden dürfe kein Nachteil entstehen. Künftig werden die Screenings auch in anderen Branchen Einzug halten: „Die letzten Monate haben gezeigt, dass eine wichtige Maßnahme die Suche nach asymptomatischen Fällen ist. Dazu sind Screening-Tests in heiklen Bereichen nötig“, so Gesundheitsreferent Stöckl.