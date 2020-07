Millionen-Schaden - und es gewittert weiter

53 Liter Regen pro Quadratmeter

Landesweit wurden am Mittwoch mehr als 107.000 Blitze gezählt, davon alleine 64.661 in der Steiermark. Blitzreichste Gemeinde war Mariazell mit 2426. Und auch bei den Wassermassen – 53 l/m² in Murau und 45 Liter in St. Radegund bei Graz – hatte leider die Grüne Mark die Nase vorne, was die zahlreichen Pumpeinsätze der Feuerwehr belegten.