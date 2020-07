Turbulent - vom Fixabsteiger zum Sensationsteam!

Nach sieben Runden lag Aufsteiger Wiener Viktoria mit drei Punkten am Tabellenende der 3. Liga. Doch die Elf von Trainer Toni Polster kämpfte sich mit einer beeindruckenden Serie zurück und belegte schlussendlich den siebenten Tabellenplatz. Auch in der neuen Saison will die Viktoria wieder für Furore sorgen. Obmann Roman Zeisel war bei uns im Studio der 3. Liga zu Gast.