Sechs leicht Verletzte bei Brand in Wohnhaus

Sechs Verletzte durch den starken Rauch gab es bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Guritzerstraße in Salzburg-Taxham zu beklagen. Die Berufs- und die Freiwilligen Feuerwehr wurden um 17.58 Uhr alarmiert, als das Feuer im Erdgeschoss ausbrach. Der stechende Rauch verbreitete sich schnell im gesamten Gebäude.