Steirer befriedigte sich vor Mädchen im Freibad

Zudem ist der 66-Jährige verdächtigt, am 24. Juni im Freibad von Kirchberg vor fünf minderjährigen Mädchen sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Zu Last gelegt werden ihm auch zwölf Diebstähle in Feldbach (26. Juni), zwei Diebstähle in Markt Hartmannsdorf (27. Juni) und mehrere in Graz (29. Juni).