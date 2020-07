Gelungene Experimente mit Drohnen in Feichtendorf

Drohnen kommen in immer mehr Anwendungen zum Einsatz, wie etwa auch für autonome Lieferungen von Medikamenten oder Inspektionen von Industrieanlagen. Dazu brauchen sie eine gute Anbindung an die Mobilfunknetze. Die neue 5 G-Generation verspricht Möglichkeiten mit hohen Datenraten, das haben Drohnentests bei der Messstation in Feichtendorf bei Spittal jetzt bewiesen.