Telfer Gemeinderat „entlastet“ Möserer See

Mit zunehmenden Temperaturen nehmen auch die Erholungssuchenden am idyllisch gelegenen Möserer See zu. Der Telfer Gemeinderat war sich in der letzten Sitzung einig, dass das Naturjuwel „entlastet“ werden muss. Mit einer Parkzonenverordnung soll das „wilde“ Parken der Vergangenheit angehören. Es habe Situationen gegeben, in denen ein Einsatzfahrzeug nicht die Möglichkeit gehabt hätte, zum See zu gelangen. Der Schotterbereich am Beginn des Zufahrtsweges wird nun in einen regulären Parkplatz (Gebühr 5 Euro) umgewandelt. Ein Schranken wird die „vertiefende“ Fahrt verhindern. „Der Parkplatz wird allerdings nicht groß“, sagt BM Härting, „es ist ratsam, am Möserer Mehrzweckhaus oder bei der Seewaldalm Plätze zu suchen.“ Ein kleiner Spaziergang müsse halt in Kauf genommen werden.