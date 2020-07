Corona-Behörde schickte 63 Urlauber heim

„Diese Transparenz ist derzeit das einzige Mittel gegen Gerüchte rund um das Virus“, sagen die beiden Bürgermeister Axel Ellmer (Wagrain) und Wolfgang Viehhauser (Kleinarl). Die Touristiker der beiden Orte haben mit 400 Personen aus 45 Betrieben an dem Pilot-Projekt mitgewirkt und sich freiwillig testen lassen. Dass jetzt durch die drei unerwarteten Fälle 63 Urlauber die Heimreise antreten mussten ist bitter, aber wie schlimm wären die Auswirkungen, wenn die drei Covid-Erkrankten - sie hatten keine Symptome - unwissentlich eine Infektionskette in der Region in Gang gesetzt hätten? „Diese Testreihen bringen es mit sich, dass auch positive Ergebnisse dabei sein können. Schnelles Contact-Tracing und Eindämmung sind daher vorrangig“, so Landeshauptmann Wilfried Haslauer und fügt hinzu: „Infektionen werden uns noch Monate begleiten, wichtig ist, rasch das Richtige zu tun.“ Das Land will das Thema künftig ganz offen kommunizieren.