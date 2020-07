Pistole an Kopf gehalten: 12 Jahre Haft für Räuber

Gemeinsam mit zwei Komplizen hat ein Lkw-Fahrer aus Serbien im April 2018 eine Bankfiliale in der Stadt Salzburg überfallen. Ein Angestellter ist seither psychisch traumatisiert. Am Dienstag gab der Serbe am Landesgericht an, zu dem Raubüberfall gezwungen worden zu sein. Die Geschworenen sahen die Schuld des den Angeklagten allerdings als erwiesen an - er wurde nicht rechtskräftig zu zwölf Jahren Haft verurteilt.