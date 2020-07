Willie Nelson: Mit 87 noch immer hochromantisch

Bunter Querschnitt

Insgesamt präsentiert Nelson auf dem neuen Album elf Songs, von denen er einige - darunter das Titelstück - mit seinem Freund und Produzenten Buddy Cannon komponiert hat. Dazu gehören „Blue Star“ und „Love Just Laughed“. Nelson interpretiert aber auch Songs von anderen Größen der Country-Szene, etwa Pete Graves‘ „Just Bummin‘ Around“ oder „Don‘t Let The Old Man In“ von Toby Keith. „We Are The Cowboys“ stammt von Billy Joe Shaver - und ist für den Texaner Nelson, der in jungen Jahren Cowboy werden wollte, natürlich wie maßgeschneidert.