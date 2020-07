Lutz kaufte frühere Filiale von Kika in Spittal

Schon lange wurde über mögliche Käufer für die leerstehende Kika-Filiale in Spittal spekuliert; jetzt wurde bekannt, dass XXXLutz den Standort gekauft hat. Wie „Gewinn“ in seiner neuen Ausgabe berichtet, hat der Möbelriese aus Oberösterreich auch den Leiner- und Lipo-Standort in Langenzersdorf erworben. Für beide wurden zehn Millionen Euro bezahlt.