Orbans Dorf-Klub schafft es in die Europa-League

Luxus-Trainingsmöglichkeiten, Verhältnisse, wie sonst nur in England und für andere ungarische Mannschaften unbezahlbare Transfer-Coups katapultierten Felcsut aus der ungarischen Fußball-Realität in die Europa League. Am Wochenende besiegte das Team die Traditionsmannschaft Honved Budapest 2:1 und schaffte damit den größten Erfolg in seiner noch jungen Geschichte.