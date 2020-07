Die aktuelle Lage zum Coronavirus in Österreich

Abgesehen von Wien liegt die Zahl der Neuinfektionen in den übrigen Bundesländern im einstelligen Bereich. In Oberösterreich, wo am Montag alleine 39 Neuinfektionen vermeldet wurden, sind in den vergangenen 24 Stunden nun sechs neue Fälle registriert worden. In Tirol kam es zu fünf und in Niederösterreich zu drei Neuinfektionen. In Salzburg und der Steiermark wurde je ein neuer Corona-Fall vermeldet. In Kärnten, Vorarlberg und dem Burgenland wurden keine Neuinfektionen verzeichnet.