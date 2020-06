Valencia im Chaos: Jetzt auch Sportdirektor weg!

Zuletzt gab es in vier Partien gleich drei Niederlagen, beim 0:1 bei Eibar und 0:2 gegen Villarreal gelang in den jüngsten Spielen auch kein Tor. Diesen Negativtrend stoppen soll nun der bis Saisonende eingesetzte Interimstrainer Voro. Der 56-Jährige ist seit Ewigkeiten beim Klub und hat auch schon reichlich Kurzzeit-Erfahrung als Chefcoach der „Blanquinegros“. Seine erste Bewährungsprobe wartet schon am Mittwoch im Heimspiel gegen Athletic Bilbao. Sechs Runden stehen noch aus. Acht Punkte fehlen Valencia auf den Vierten FC Sevilla.