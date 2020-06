Salzburgs Tennis-Asse greifen an

Selten waren die Staatsmeisterschaften so gut besetzt wie heuer. Aufgrund der Corona-Krise sind im Herren-Bewerb bis auf Dominic Thiem alle Größen des österreichischen Tennis vertreten. Auch bei den Damen ist mit Julia Grabher und Mira Antonitsch die Elite am Start. Neben den großen Favoriten sind auch vier Herren und drei Damen aus Salzburg für den Hauptbewerb qualifiziert. Trotz ihrer Außenseiter-Rollen haben sich die Herren viel vorgenommen. Allen voran der Radstädter Shootingstar Lukas Neumayer. „Ich möchte weit kommen, es ist einiges möglich.“ Der 17-Jährige trifft zum Auftakt auf Sandro Kopp, den er vor kurzem bei den Generali Austria Pro Series in der Südstadt noch klar geschlagen hat. Neben Neumayer sind aus Salzburger Sicht auch Jakob Aichhorn, Gabriel Schmidt und Benni Emesz mit dabei. STC-Spieler Emesz kämpfte sich durch die Qualifikation: „Ich habe sehr gut gespielt, will auf jeden Fall eine Runde überstehen.“ Die erste Partie gegen den an fünf gesetzten amtierenden Staatsmeisterer David Pichler wird allerdings kein Spaziergang.