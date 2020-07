FP fordert Grenzeinsatz gegen illegale Migration

Für ihn bedeuten die steigenden Zahlen auch ein Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung. Die Prognosen zur Migration geben ebenfalls einen „positiven“ Aufwärtstrend zu erkennen. Deshalb läuten die Alarmglocken besonders schrill. In der kommenden Landtagssitzung wird der Antrag der Freiheitlichen zur Schaffung des Assistenzeinsatzes behandelt. „Wir werden sehen, wie sich vor allem die VP verhalten wird. Es braucht den Einsatz des Heeres in den Grenzregionen. Die Truppe muss sofort mobil gemacht werden“, so Landbauer. Die Chancen des Vorstoßes dürften aber schlecht stehen, denn erst vor kurzem erteilte Innenminister Karl Nehammer eine klare Abfuhr und auch seine blau-gelben Parteifreunde dürften dieser Linie folgen, heißt es.