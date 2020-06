Pakistan: Bewaffnete stürmten Börse - zehn Tote

Die Börse in Karatschi selbst informierte über den Anschlag auf Twitter, als dieser noch in vollem Gange war. „Es gab heute Morgen einen Angriff auf das Gelände der PSX“, informierte das Institut in einem ersten Tweet. Später ließ es wissen, dass die Schüsse aufgehört hätten und auch eine Verstärkung der Sicherheitskräfte am Schauplatz angekommen sei.