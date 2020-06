„Ich will mit Klagenfurt aufsteigen“

Großen Anteil an dem Erfolg der Klagenfurter hat ein Salzburger. Patrick Greil gelang beim 2:1-Auswärtserfolg in Steyr der Siegtreffer. Der 23-Jährige knallte den Ball nach einer zu kurzen Abwehr des Goalies aus knapp 20 Metern per Volley unter die Latte. Ein Traumtor! „Ich habe gar nicht nachgedacht und es einfach probiert“, freute sich Greil über einen Kracher der Marke Tor des Monats. Den eroberten Platz an der Sonne wollen die Kärntner an den letzten fünf Spieltagen nicht mehr hergeben. „Wir bleiben vorne, die ganze Stadt hofft auf den Aufstieg“, zeigte sich Greil extrem selbstbewusst. Auch das Restprogramm spricht für den Außenseiter, denn während die Rieder noch auf drei Teams aus den aktuellen Top-5 treffen, wartet auf die Kärntner mit Innsbruck „nur“ ein Topteam.