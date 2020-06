„Das lassen wir uns nicht mehr nehmen!“

Ekstase in Kärnten, Depression in Ried! Mit einem 2:1 in Steyr hat Austria Klagenfurt gestern die Krise der Innviertler ausgenützt und die Führung in der Zweiten Liga übernommen.„Ein Superauftritt“, jubelte Philipp Hütter, der steirische Kapitän der Kärntner, der gestern gelbgesperrt war und vorm TV mitfieberte.