Corona-Cluster ist weiterhin unter Kontrolle

„Es scheint so, als ob dieser Cluster durch die konsequente Arbeit der zuständigen Behörden gut eingefangen wurde“, sagt der Einsatzleiter der Stadt Salzburg, Michael Haybäck. Der Covid-Cluster A bleibt mit 20 Infektionen weiterhin stabil. Am Freitag gab es den zweiten Tag in Folge keine Neuinfektion. Der städtische Einsatzleiter schließt aber vereinzelte Neuinfektionen nicht aus.