Neos fordern zum Thema Wolf eine Volksbefragung

„Akzeptieren Sie den Wolf als heimische Tierart in Tirol?“ So oder so ähnlich könnte die Volksbefragung formuliert werden, die von den Neos gefordert wird. Im selben Atemzug fordern die Pinken aber auch eine umfassende Aufklärung der Tiroler Bevölkerung. „Es braucht umfassende Öffentlichkeitsarbeit, um Vertrauen in die Maßnahmen zu schaffen und Ängste abzubauen“, fordert Leitgeb. Die Bevölkerung soll aktuell, sachlich und unvoreingenommen über den Wolf informiert werden. Die Vorfälle in Tirol würden nämlich einen deutlichen Handlungsbedarf aufzeigen.