Neue Offensivkraft für Vienna im Titelkampf

Die Trainersuche, die auf eine interne Lösung abzielt, läuft noch immer. In der Offensive hingegen ist das Vienna-Puzzle fertig. Obwohl der Oldie-Angriff mit Mensur Kurtisi, 34, und Mario Konrad, 37 (zusammen 25 Treffer in der abgebrochenen Stadtliga-Saison), ein Trumpf ist, schüttelt Sportdirektor Markus Katzer mit dem Holländer Ninos Gouriye (29) ein neues Ass aus dem Ärmel. „Er kann auf vielen Positionen spielen, wird eine Bereicherung sein“, ist Katzer überzeugt.



Profi in Holland - zuletzt in Dänemark

Vier Stationen in der Ehrendivision (Den Haag, Heracles, Excelsior und Twente, wo er 2011, für Marc Janko eingewechselt, sein Debüt feierte) stehen ebenso im Lebenslauf von Gouriye wie fünf Einsätze in Hollands Unter-20-Team. Zuletzt stürmte er in der zweiten dänischen Liga bei Vendsyssel, ehe Corona auch ihn arbeitslos machte.

Nach der extrem langen Pause seit Mitte März nahm Blau-Gelb unter Co-Trainer Rene Fischer erst diese Woche wieder das Training auf. Am 15. Juli wird es richtig ernst, sofern der geplante Stadtliga-Start mit Anfang September aufrechtbleibt.