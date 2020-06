Tanner lässt Nationalen Sicherheitsrat einberufen

Mit der Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates werde man diesen Prozess nun auch auf politischer Ebene starten, hieß es am Freitag. „Am Ende werden wir unser Heer in das 21. Jahrhundert geführt haben“, meinte sie. „Dabei ist klar: Die militärische Landesverteidigung ist und bleibt die Kernaufgabe des Bundesheeres“, daneben müsse man sich auf neue Bedrohungen vorbereiten. Als Beruhigungspille stellte sie 30 neue Pandur-Panzer zum Grenzschutz in Aussicht. Die Welle der Empörung von allen Seiten - selbst der Grüne Koalitionspartner fordert eine Aussprache - nimmt Tanner offenbar gelassen: „Ich wurde nicht Ministerin, damit alles so bleibt, wie es ist.“