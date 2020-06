Mehr Tests als Erfolgsstrategie gegen das Virus

Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl will demnächst mit weiteren flächendeckenden Tests starten. In einem nächsten Schritt sollen Behinderteneinrichtungen, Asylunterkünfte und Personen, die vom Spital in eine Pflegeeinrichtung kommen, durchgetestet werden. Zuletzt hat es das ja in Seniorenheimen gegeben. Salzburg wartet allerdings noch immer auf die Freigabe vom Bund, der nächste Woche selbst eine neue Teststrategie präsentieren will.