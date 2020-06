Unmut über fehlendes „Zuckerl“ bei Skipässen

„Weacht olm nou schlimmer. Als Einheimischer bisch im Zillachtol dar Zwoate!“ In den sozialen Netzwerken zeigen derzeit viele Zillertaler ihren Unmut über fehlende „Gegenleistungen“ nach dem Corona-bedingten Abbruch der Skisaison. Während in anderen Skigebieten die Winter-Stammkunden auch im Sommer auf die Berge gelockt werden und Verbundkarten etwa Rabatte in der kommenden Skisaison gewähren, hat man sich im Zillertal gegen eine Gutschrift oder ähnliches der im Voraus bezahlten Tickets entschieden.