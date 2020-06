Landeverbot für Flugzeuge aus Nordrhein-Westfalen

Das Gesundheitsministerium regelt per Verordnung, aus welchen Corona-Hotspots - Ländern und Regionen - Flugzeuge nicht in Österreich landen dürfen. Zu den derzeit neun Staaten bzw. Landesteilen gesellt sich nun Nordrhein-Westfalen hinzu, wie der APA am Mittwoch auf Nachfrage beim Ministerium von Rudolf Anschober (Grüne) bestätigt wurde.