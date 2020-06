In Schumis Ferrari auf großer Tempojagd

Ein Formel 1-Simulator in der Steiermark? Da führt an der Gaal kein Weg vorbei. Dort treffen wir ihn: die Legende Walter Penker. Der bald 74-Jährige war selbst Rennfahrer, Teamchef und lebt seit Jahrzehnten für den Motorsport. Piloten aus 28 Nationen haben seit 2007 in seinem Simulator schon Platz genommen, unzählige Talente hat der gebürtige Kärntner bereits trainiert. Stars wie Pascal Wehrlein, Thomas Enge, Marco Wittmann, Ferdinand Habsburg oder Albert von Thurn und Taxis zählt Penker ebenso zu seinen Schützlingen.