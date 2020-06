335 Geschwdingkeitsübertretungen festgestellt

Die Landespolizeidirektion führte am Sonntag und am Montag im Bezirk Zell am See Geschwindigkeitsmessungen durch. Gemessen wurde sowohl in Ortsgebieten als auch auf Freilandstraßen. Dabei stellten die Beamten rund 335 Übertretungen fest. 193 Lenker überschritten die in Ortsgebieten erlaubten 50 Stundenkilometer, sieben davon um mehr als 30, die Maximalgeschwindigkeit betrug Kilometer pro Stunde. Auf Freilandstraßen rasten 142 Lenker mit überhöhter Geschwindigkeit. Auch ein Führerscheinentzugsverfahren mussten die Polizisten einleiten. Ingsesamt wurden 5500 Fahrzeuge kontrolliert.