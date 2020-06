Viel Rückenwind für den steirischen Holzbau

Bei einem Besuch des Holzbauunternehmens Kulmer in Pischelsdorf präsentierte ÖVP-Umweltministerin Elisabeth Köstinger Details zum Paket, das noch vor dem Sommer beschlossen werden soll. In Summe sind 22 Investitions- und steuerliche Entlastungsmaßnahmen geplant. Darunter sind Mittel für die Aufforstung von Mischwäldern und das Abgelten von Schäden, vor allem durch den Borkenkäferbefall. Da Ober- und Niederösterreich darunter am stärksten leiden, dürften diese Bundesländer Hauptprofiteure sein.