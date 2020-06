Landeskliniken beruhigen: Betrieb nicht in Gefahr

Der zweite mit Corona infizierte Primar aus den SALK war nach dem Rotary-Abend nur mehr kurz in der Klinik, wie SALK-Geschäftsführer Paul Sungler bestätigt: „Der Spital-Betrieb war nie in Gefahr.“ Es gab auch keine Patientenkontakte. Die Zahl der zusätzlichen Kontaktpersonen im Team wurde am Montag noch erhoben. 15 Kontakte der Kategorie 2 arbeiten jetzt mit Schutzausrüstung und werden regelmäßig getestet. Insgesamt bekamen alle Mitarbeiter die Aufforderung, vor dem Dienstantritt Fieber zu messen.