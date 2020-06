Schwangere Freundin und Bub (2) sollten sterben

Der Vorfall hat sich am 1. April 2019 in Krieglach-Alpl abgespielt. Der Niederösterreicher, der mit seiner Freundin in die Steiermark gezogen war, befand sich auf dem Beifahrersitz. Seine schwangere Lebensgefährtin lenkte das Auto, der zweijährige Bub (aus einer früheren Beziehung der Frau) saß unangegurtet auf dem Schoß des Angeklagten. Die gleichaltrige Frau war mit dem 25-Jährigen ziellos nachts durch die Gegend gefahren, „um ihn zu beruhigen“, wie sie damals angab.