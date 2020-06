Mähdrescher mit vier Kilometer langer Ölspur

Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit einem Mähdrescher auf der L518 aus Richtung Knittelfeld kommend in Richtung Judenburg. Bei Straßenkilometer 30,4 bemerkte der Lenker in einem Kreisverkehr den Verlust von Hydrauliköl am Mähdrescher. Auf Grund der etwa vier Kilometer langen Ölspur waren die Feuerwehren Farrach und Zeltweg sowie die Straßenmeistereien Judenburg und Zeltweg im Einsatz. Die Landesstraße war für Reinigungsarbeiten für die Dauer von etwa zwei Stunden teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.