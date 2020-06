Corona: Neue Fälle im Spital

Es ist noch nicht vorbei! Während in Reichenau an der Rax und in Weißenkirchen an der Donau Corona-Grundlagenforschung betrieben wird, gibt es noch aktive Fälle in mehreren Bezirken. Zuletzt flackerte das Virus im Krankenhaus Neunkirchen, in Stockerau, im Bezirk Baden sowie in der Region Lilienfeld wieder auf.