ÖFB-Juwel mit Gala bei Stuttgart-Schützenfest

Vfb Stuttgart machte mit einem 6:0-Kantersieg beim 1. FC Nürnberg einen großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg in die erste deutsche Bundesliga. ÖFB-Legionär Sasa Kalajdzic zeigte in seinem zweiten Startelf-Einsatz für die Schwaben dabei eine eindrucksvolle Leistung und steuert ein Tor sowie einen Assist bei. Unterdessen verlor der HSV im Duell um den dritten Platz bei Heidenheim durch ein spätes Tor vom Österreicher Konstantin Kerschbaumer mit 1:2.