Der Präsident und eine heiße Phase im März 2019

13. März 2019, 15.48 Uhr. Bernd Oswald schreibt eine SMS an Harald Neumann. „Sitze bei PG. Bitte um Rückruf! Brauchen kurze Info wegen CASAG. Danke. Lg.“ Oswald ist Aufsichtsrat von Novomatic (damals an den Casinos Austria beteiligt), Neumann Vorstand. PG ist „Professor Graf“, Gründer des Konzerns. Am selben Tag war Nationalratspräsident Sobotka (Vorsitzender des Ibiza-U-Ausschusses) bei Graf (15 Uhr). Davor (14 Uhr) traf Sobotka Konzernsprecher Bernhard Krumpel (einst Sobotka-Sprecher) und Oswald.