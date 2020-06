Trickdiebe flohen mit Geld aus Spielzeug-Geschäft

Auch Spielzeug-Geschäfte sind nicht vor Kriminellen sicher. Diese Erfahrung musste ein Verkäufer in St. Pölten machen. Er wurde von einem unbekannten Duo ausgetrickst, indem einer Interesse an einem Schachspiel heuchelte, während der andere in die Kassa griff. Der Mann lief den Tätern zwar noch nach, sie entkamen aber.