Mercedes rollt mit neuen Teilen in Spielberg an

Zwei Wochen vor Beginn der Formel-1-Saison in Spielberg hat das Weltmeister-Team Mercedes erste Updates an den Boliden angekündigt. „Das Auto, das nach Australien geschickt wurde, ist um Weihnachten herum ‘eingefroren‘ worden. Wir haben dann den Jänner bis März dazu verwendet, das Auto im Windkanal und in der Designabteilung schneller zu machen“, sagte Technikchef James Allison.