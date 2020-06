Klage gewonnen, nun aber fristlose Entlassung

Douglas: „Entschieden, das Dienstverhältnis aufzulösen“

Dies bestätigte auch eine Douglas-Sprecherin am Samstag. Die Mitarbeiterin verbreitete auf Social-Media-Kanälen ein Video zu dem Fall. In Summe seien bereits gegen drei Teilzeitmitarbeiterinnen aus Wien Gerichtsverfahren abgehandelt worden - in zwei Fällen habe Douglas gewonnen, so die Unternehmenssprecherin weiter. „Aufgrund der nunmehr erfolgten Verbreitung unwahrer, geschäftsschädigender Tatsachen über Douglas durch Frau E. in der Öffentlichkeit haben wir uns entschieden, das Dienstverhältnis mit sofortiger Wirkung aufzulösen“, so die offizielle Begründung des Unternehmens für die fristlose Entlassung. Erneut wurde betont, dass man dem Wunsch nach „einem Betriebsrat auch in unseren Filialen in Österreich“ offen gegenüberstünde, „wenn vor Ort die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllt seien“.