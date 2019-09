Angestellte wegen Plan für Betriebsrat gekündigt?

In Deutschland gibt es bei Douglas seit 2017 einen Gesamtbetriebsrat. In Österreich hat Douglas 46 Filialen. Für die hierzulande Beschäftigten hatte es vor Jahren bereits einmal einen Anlauf zur Gründung eines Betriebsrats gegeben, das Vorhaben hatte sich dann aber im Sand verlaufen, weil nicht alle an Bord blieben, hieß es am Mittwoch aus der Gewerkschaft. GPA-Bundeschefin Barbara Teiber appellierte an das Unternehmen, die Kündigungen zurückzunehmen. Für Douglas-Beschäftigte wurde eine Hotline (0676/817 111 011) eingerichtet. Bei Douglas stehe man „den angekündigten nächsten Schritten der GPA-djp offen gegenüber“, so die Sprecherin der Parfümeriekette.