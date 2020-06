Opfer bei Überfall in Wohnung von Tätern gefesselt

Überfall auf die Bewohner einer Innenstadtwohnung am Freitagabend im Vorarlberger Dornbirn: Drei bislang unbekannte Täter waren offenbar in die Räumlichkeiten eingedrungen und fesselten laut Polizei zwei der drei Bewohner. Noch vor dem Eintreffen der Beamten konnte das Trio flüchten. Die Ermittlungen sowie die Suche nach den Tätern sind in vollem Gange, wurde mittlerweile auch auf das Ausland ausgeweitet.