Mannschaft in Quarantäne: Jugend bekommt 10 Tore

Von wegen Verständnis für das Corona-bedingte Fehlen einer ganzen Mannschaft in der russischen ersten Liga. Nachdem die Stars und die Junioren in Quarantäne mussten, trat der FK Rostow mit seinem Jugend-Team in Sotchi an. Denn die Hausherren wollten nichts von einer Verschiebung des Spieles hören. Rostow verlor 1:10.