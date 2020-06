Mit Akkuschrauber gedroht: Panik in Railjet

Der ungarische Staatsbürger soll auf der Zugfahrt in Richtung Linz neben den Drohungen mit dem Akkuschrauber auch auf Personen gezielt und sich generell aggressiv verhalten haben, hieß es am Freitag. Eine Beamtin der Landespolizeidirektion Oberösterreich, die sich im Railjet befunden hatte, wurde auf den 36-Jährigen aufmerksam und stellte sich in den Dienst.