Rassismus-Debatte: Uncle Ben‘s will Logo ändern

Die anhaltenden Anti-Rassismus-Proteste in den USA haben nun auch bei einigen bekannten Marken zu einem Umdenken geführt. Die bekannte Reismarke Uncle Ben‘s will laut eigenen Angaben ihr weltweit bekanntes Logo ändern. Das Unternehmen wolle seinen Beitrag zu einem Ende von „rassistischen Vorurteilen und Ungerechtigkeiten“ leisten, erklärte am Mittwoch der Lebensmittelriese Mars, zu dem Uncle Ben‘s gehört.