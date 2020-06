Niedergestoßener US-Aktivist erlitt Schädelbruch

Der Friedensaktivist hatte am 4. Juni an einer „Black Lives Matter“-Demonstration in Buffalo teilgenommen. Dabei wurde er von einem Polizisten gestoßen, wodurch er zu Sturz kam - die Ärzte stellten daraufhin einen Schädelbruch fest. Wie seine Anwältin erklärte, sei in absehbarer Zeit keine wirkliche Besserung seines Gesundheitszustands zu erwarten. Derzeit könne er immer noch nicht gehen - sein Zustand sei „kritisch“. Gugino sei „dankbar für die Sorge“ um ihn, es gebe aber „viele andere Dinge, über die man nachdenken muss“.