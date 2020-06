Sind öffentliche Klos in Corona-Zeiten gefährlich?

Allerdings hätten viele Toiletten im öffentlichen Raum keinen Deckel - eine Tatsache, auf die auch Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing in einem unabhängigen Kommentar hinweist. Der Infektiologe erinnert in diesem Zusammenhang an Diskussionen über die Verbreitung des Virus auf Kreuzfahrtschiffen. „Ein derartiges Spreading halte ich nicht für ausgeschlossen.“ Zudem gebe es mehr und mehr Studien zur Virenlast im Stuhl von Covid-19-Patienten.