Fluss mit Gummi-Flamingo überquert: Großeinsatz

Mit einem rosafarbenen aufblasbaren Flamingo als Schwimmgerät hat ein Deutscher auf dem Rhein in Bonn für viel Aufmerksamkeit gesorgt - und zwar nicht nur bei Passanten, sondern auch bei Einsatzkräften. Augenzeugen schlugen Alarm, weil sie dachten, dass sich der junge Mann in Not befinde. Trotz der laut Polizei „gefährlichen“ Aktion wurde der Wassersportler nicht bestraft.